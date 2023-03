Línea editorial COPE: El mediador Sánchez

Pedro Sánchez se muestra muy ufano de encontrarse en China invitado Xi Jinping, que ha visto en el presidente español una oportunidad para poner sobre la mesa de Europa su polémico plan de paz para Ucrania. Sánchez asumirá a mitad de año su semestre de presidente del Consejo de la Unión Europea, un dato que no ha pasado inadvertido al presidente chino que, días pasados, habló con Vladimir Putin en Moscú sobre la guerra y la paz en el marco del nuevo orden mundial que ambos se proponen edificar. A Sánchez le ha faltado tiempo para ofrecerse como socio "responsable, constructivo y fiable", con permiso de Podemos, se supone, para buscar la paz en Ucrania, proponiéndose así como mediador en el seno de Europa.

Sin embargo, la Unión Europea, reforzada este último año con el apoyo unánime a Ucrania frente a la invasión rusa, no parece muy receptiva a la iniciativa china, que implicaría la disminución de la OTAN y la retirada de las sanciones a Rusia a cambio del cese de operaciones militares y el reconocimiento de las fronteras. Xi Jinping no ha querido precisar de qué fronteras habla, y si propone la devolución a Ucrania de Crimea y las regiones ocupadas por Rusia en Donbás. Eso quedaría para la hipotética mesa de negociación que debería sentar no solo a rusos y ucranianos, sino a los aliados respectivos de ambos, con China a la cabeza.

Sánchez quiere acentuar su perfil internacional en este tramo final de la legislatura, pero no debemos engañarnos sobre la importancia de su viaje a China. Cualquier líder europeo está vinculado por las decisiones compartidas en el seno de la Unión y, en todo caso, Xi debería clarificar muchas cosas para que su plan pueda tomarse mínimamente en serio.