Línea Editorial COPE: Intento de limpieza étnica

El Gobierno y el PSOE pierden últimamente los papeles cada vez que alguien les recuerda la presencia de los herederos de ETA en las instituciones. A pesar de los intentos de ocultar o blanquear los pactos con Bildu, la realidad es tozuda y no deja de darle al Gobierno ocasiones para la zozobra. Este fin de semana hemos asistido a una nutrida manifestación en Bilbao, a favor de la libertad de los presos de ETA, una cuestión que puede estar incluida en los pactos ocultos con Bildu para la investidura.

Hoy hemos conocido un informe de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional que manifiesta el convencimiento de que ETA, de 1995 a 2005, intentó llevar a cabo una auténtica limpieza étnica en el País Vasco y en Navarra, forzando la salida de todos aquellos que se considerasen españoles y mostrasen su resistencia al proyecto soberanista vasco. Para la Policía Nacional no cabe duda alguna de que la banda terrorista lo intentó con el acoso violento y el asesinato de personas vinculadas a lo que ellos denominaban “círculos españolistas”, entre los que se encontraban líderes políticos, empresarios, académicos o periodistas.

No se puede tapar el sol con un dedo. Esta es la realidad más cruda de ETA, de la que sus herederos políticos no han abjurado. Es una realidad triste y dolorosa que es preciso seguir poniendo de manifiesto, aunque no convenga al relato oficial que también desde el Gobierno se pretende construir.