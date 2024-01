Línea Editorial COPE: Gobierno a la desesperada

Cada votación en el Congreso va a retratar durante la legislatura la fragilidad de una coalición gubernamental cosida con alfileres y dependiente de los socios independentistas de Sánchez. Ha vuelto a suceder con la ley de amnistía. Era esperable en Junts, que no ha hecho más que recordar su chantaje y advertir que, o se introducían los cambios que pedía, o no votaría a favor. Asimismo, ha recordado que la amnistía debe incluir a todos y ser de aplicación inmediata, y que el texto que habían acordado la pasada semana tras arduas negociaciones no garantiza esos objetivos. Junts sabe que puede poner a Sánchez contra las cuerdas cuantas veces quiera, y no tiene empacho en reconocer que su objetivo último no es otro que la independencia.

En el PSOE cabría esperar, ante tal situación, sentido común y sentido de Estado. Sin embargo, ha decidido seguir con la carrera hacia ninguna parte, incluso al precio de erosionar gravemente la reputación de los jueces que no se pliegan a sus intereses. La cantinela del llamado lawfare se ha convertido en la excusa de un impresentable acoso a los jueces por parte de un PSOE cada vez más nervioso, porque no consigue blindar todas las situaciones que pueden presentarse para que la ley de amnistía abarque a todos los protagonistas del Procés, sean cuales sean sus responsabilidades penales. Es el propio sistema democrático el que está en juego y España no merece tener que sufrir ni un día más este esperpento.