Línea editorial COPE: Con la vida no se juega

En el viaje del Papa a Marsella han pasado inadvertidas para los grandes medios sus palabras contundentes sobre el derecho a la vida, que abarcan desde la denuncia del drama y del negocio que algunos mantienen en torno a las migraciones hasta la eutanasia y el aborto. En esta ocasión, Francisco se ha referido de manera especial a la eutanasia y lo ha hecho en Francia, en el contexto de la ley que trata de sacar adelante el Gobierno de Macron. El Papa ha recordado que “con la vida no se juega”, ya se trate de no dejar crecer a un niño en el vientre de su madre, o sea la ley de eutanasia en la enfermedad o en la vejez. Como explicó Francisco, esta no es una cuestión estrictamente de fe, sino humana, que interpela a nuestras conciencias, a menudo debilitadas, bajo el mantra de una extraña compasión, que en lugar de “padecer con”, de acompañar en el sufrimiento y aliviarlo cuando no sea posible curar, elimina al ser humano, como si así fuera a acabar con el presunto problema.

El magisterio de la Iglesia es inequívoco y Francisco lo ha reiterado en numerosas ocasiones. Incurable no es nunca sinónimo de “incuidable”. Es precisamente a los más vulnerables a los que deberíamos acoger y acompañar con mayor cuidado, si cabe. Desgraciadamente el humus cultural sobre el que se han sembrado estas leyes se orienta a banalizar la vida y la muerte. El Papa ha sido contundente en su visita a una gran metrópoli europea al proclamar que la vida no es un juego. Debemos decidir si queremos una sociedad que la acoja, la promueva y la respete en todos sus estadios, o una sociedad que se entrega en brazos de la cultura de la muerte.