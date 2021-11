Línea editorial: "La comunidad internacional puede tomar medidas más drásticas de las tomadas en Nicaragua"

Tras las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, los datos oficiales del régimen sandinista hablan de un respaldo a Ortega del 75% de los electores con una participación del 65%. Fuentes independientes señalan que la participación real ha sido menor del 20%. La represión sistemática de Ortega ha provocado que haya ya 150 presos políticos, todas las organizaciones críticas han sido descabezadas. El régimen recurre con frecuencia a la detención arbitraria, a la desaparición forzosa y a un hostigamiento sistemático de los periodistas. En el país no hay independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considera un estado policial en el que se criminaliza a los disidentes.

Las elecciones de este domingo han provocado las críticas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea y del Gobierno de Sánchez. Es urgente una actuación de la comunidad internacional para evitar que el nuevo régimen dictatorial termine de fraguar, como han fraguado el de Cuba y el de Venezuela.

La oposición interior no puede apenas moverse. Tiene las manos atadas. Pero la comunidad internacional sí puede tomar medidas más drásticas de las que ha tomado. Nicaragua no dispone de petróleo que le permita vivir de forma aislada. Su economía depende, en gran medida, de las exportaciones de carne, café y azúcar a Estados Unidos. No es conveniente recurrir a un bloqueo generalizado, pero se pueden explorar acciones más quirúrgicas.