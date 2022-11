Línea editorial: "Compartir lo poco o mucho que tenemos"

Existe un modo de evitar que nadie sufra por carecer de lo más básico para vivir. Consiste en “compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada”. Así lo dice el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. Se trata de justicia social, pero también de construir Iglesia mediante la preocupación de los unos por los otros. Desde la Iglesia primitiva, recuerda Francisco, en cada Eucaristía se realiza una colecta “para que a ninguna hermana o hermano le falte lo necesario”. Tan importante es esta dimensión de la vida cristiana que Francisco advierte de que la preocupación por los pobres no puede ser delegada en otras personas o instituciones, por eficaces que puedan ser. Partir “el pan de la propia existencia con los hermanos y hermanos” es el camino de imitar la pobreza de Jesús, esa pobreza que no denigra, sino que “nos libera y nos hace felices”.

Respondiendo a este llamamiento, la Conferencia Episcopal y Cáritas Española animan a las comunidades cristianas y a toda la sociedad a movilizarse en un momento tristemente marcado por las consecuencias de la guerra y la precariedad. Este es también el sentido de la iniciativa “24 horas” que celebra este fin de semana Manos Unidas. En medio del océano de dificultades e incertidumbres que es hoy la actualidad, los testimonios, fotos y vídeos de personas con velas en la mano simbolizan esos gestos, más pequeños o más grandes, con el poder de cambiar el mundo y de iluminarlo con la luz de la esperanza.