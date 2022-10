Línea editorial: "Coherentes y valientes como los mártires"

El Papa Francisco nos ha invitado este domingo a dar testimonio de nuestra fe, con coherencia y valentía, tal y como hicieron los doce mártires redentoristas asesinados por odio a la fe en 1936 y que fueron beatificados el sábado en Madrid.

En una ceremonia celebrada en la Catedral de La Almudena, el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, puso en valor la vida de los nuevos beatos que vivieron ciertamente tiempos muy difíciles, pero que fueron capaces de sobrellevarlos con enorme entereza y valentía; atribulados pero no aplastados; apurados, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; privados, pero nunca aniquilados.

Los doce nuevos beatos ganaron el combate de la fe y no dudaron cuando tuvieron que afirmar su condición de sacerdotes, aunque sabían perfectamente que eso podía costarles la vida. "Si me cogen -repetía uno de ellos - diré claramente que soy sacerdote, y si me matan por ello, qué gran obra".

Sus palabras estremecen aún hoy, nos interpelan a cada uno de nosotros, especialmente a los creyentes que hemos de dar testimonio de nuestra fe en la plaza pública, y son la expresión de una vida enteramente entregada a Cristo; de un compromiso luminoso y misionero, precisamente en el fin de semana en el que hemos celebrado la Jornada Mundial de las Misiones; unas vidas que ya han dado mucho fruto y que lo seguirán dando, como sucede siempre con la sangre derramada de los mártires, que en ningún caso pide venganza, sino que se alza como verdad suave y poderosa al mismo tiempo, y que clama por la reconciliación y el perdón entre los hombres.