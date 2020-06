Línea editorial: "El chavismo y la desestabilización de Europa"

Venezuela vive en situación de colapso y su población pasa hambre pero el régimen de Nicolás Maduro maneja divisas para financiar proyectos políticos más allá de sus fronteras. Mucho se ha hablado de la financiación del chavismo a los líderes de Podemos o al propio partido. Lo que ahora se ha documentado es su financiación al Movimiento 5 Estrellas con 3,5 millones de euros que llegaron a Italia por valija diplomática. Nicolás Maduro fue el responsable de esa transacción, ya que era Ministro de Exteriores en el año 2010, y parece claro que la intención chavistas era favorecer un Movimiento nacido para convulsionar la política italiana desde la extrema izquierda populista.

Italia afronta un hecho gravísimo porque el M5 es hoy el principal partido de la coalición que sostiene al Gobierno del Primer Ministro Conte. Financiar partidos políticos desde terceros países es una práctica ilegal y una intromisión en la soberanía nacional, por lo que el líder del centro-derecha, Antonio Tajani, ha pedido que la Comisión Europea abra una investigación. No olvidemos que la Venezuela de Maduro está apoyada por algunas de las potencias más interesadas en desestabilizar a la Unión Europea. Los populismos no son una quimera, sino una amenaza real con apoyos consistentes y bien diseñados. Europa no debería ser ingenua en esta materia.