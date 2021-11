Línea editorial: "Cada vida humana importa"

No suele ser un buen síntoma que haya que demostrar lo evidente. Por eso, en un tiempo en el que se pone en cuestión el fundamento más básico de la dignidad humana, puede convertirse en objeto ridículo de disputa una manifestación para que no se elimine una plaga de cotorras, mientras, en el mejor de los casos, se guarda un espeso silencio cuando el derecho a la vida de todos los seres humanos está en cuestión. Afortunadamente, no toda la sociedad civil está dormida ni enredada en ese tipo de debates estériles.

Buen ejemplo de ello son las miles de personas que, convocadas por la plataforma Cada Vida importa, han salido este domingo a las calles de Madrid para mostrar públicamente el rechazo a las medidas que el Ejecutivo viene tomando en contra de la vida humana, especialmente en contra de la vida de las personas más vulnerables.

La vida humana no admite recortes, ni se puede defender a plazos. Debe ser promovida y defendida desde su inicio, en la concepción, hasta su muerte natural. Cualquier otra componenda, sea por el interés que sea, nos aboca a la situación en la que estamos. La pendiente resbaladiza sigue en aumento.

En la actualidad, los 3 casos para los que se despenalizó en su día el aborto suponen solo el 9% del total. Y, por si fuera poco, el Gobierno prepara una ley aún más ideológica, permisiva e inhumana, en el contexto también de la ley de eutanasia, las dificultades que se pretenden poner a la objeción de conciencia y el nuevo delito que se estaría tratando de pergeñar contra las personas pro vida. Todo ello nos ofrece razones suficientes para salir a la calle, alzar la voz, y agradecer a tantas personas que apuestan por una cultura de la vida, fundamento de una sociedad mejor para todos.