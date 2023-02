Línea editorial: Un año de guerra

En estas horas se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La resistencia desarrollada por los ucranianos, en contra de todo pronóstico, ha impedido la toma de control del país por parte de Putin. El frente se ha estabilizado en el este y la guerra no parece estar cerca de su final. Ocho millones de personas han tenido que abandonar sus casas, y es posible que haya más de 200.000 muertos. El ejército ruso ha cometido graves crímenes de guerra y la devastación es difícil de evaluar.

Un año después es evidente que Ucrania no debe perder esta guerra, porque eso significaría que la ley del más fuerte impera en las relaciones internacionales, que una invasión injusta queda impune y que Europa y el resto del mundo serían lugares mucho más inseguros. Hasta ahora la OTAN ha conseguido apoyar a Kiev sin convertirse en parte beligerante. Los últimos envíos de material militar, especialmente los tanques Leopard, son esenciales para que el ejército ucraniano no se vea desbordado.

Ucrania no debe perder esta guerra, pero es poco probable que la pueda ganar como desean los ucranianos. Cuando haya unas mínimas garantías, que no ha habido hasta ahora, para comenzar algún tipo de conversación entre las partes, conviene explorar todas las posibilidades sin perder la referencia de la justicia y del derecho. Quizá no sea posible llegar a un acuerdo de paz formalizado, pero incluso un alto el fuego tácito que se prolongara en el tiempo sería una buena noticia. Para ello, es preciso que Europa siga apoyando a Ucrania en la justa lucha por su libertad.