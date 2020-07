Línea editorial: "Alto el fuego mundial e inmediato"

Esta semana pasada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en el que se establecen algunas medidas para hacer frente a las consecuencias devastadoras del COVID-19, en particular para las zonas ya afectadas por conflictos.

Como ha reconocido el Papa Francisco este domingo, en sus habituales palabras tras el rezo del Ángelus, es encomiable el llamamiento a un alto el fuego mundial e inmediato que permitiría la paz y la seguridad indispensables para prestar la asistencia humanitaria que se necesita con tanta urgencia.

Por desgracia, son muchos los lugares que a día de hoy en diversas partes del mundo sufren conflictos bélicos y en los que el virus ha agravado una situación previa, ya de por sí dramática. Como ha apuntado el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, las áreas arrasadas por conflictos son zonas donde la capacidad de respuesta es muy limitada y, si continúan los combates, podemos enfrentarnos a una propagación devastadora de la pandemia.

Ahora solo falta que esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU no quede en papel mojado, y que se aplique con eficacia y prontitud por el bien de muchas personas que están sufriendo y que ya no pueden esperar más.

Ojalá que, como ha clamado el Papa, esta resolución se convierta en un valiente primer paso hacia un futuro pacífico. No se trata de una ingenua utopía. El camino de la reconciliación, a todos los niveles, requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la espera y si no nos la tomamos en serio, como tarea propia, cada uno de nosotros.