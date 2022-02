Línea editorial: "El aborto, un riesgo social"

La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación ha causado un gran impacto en América Latina por lo que supone de hito en el desprecio de los poderes legislativos al valor de la vida humana. Los obispos colombianos han manifestado su profundo dolor ante esa sentencia que “pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de derecho”. En un mensaje extenso, de profunda argumentación, recuerdan que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. En el caso de la vida del concebido y no nacido, que es una persona distinta de la madre, el hecho de que el Estado no defienda el derecho de la nueva criatura significa legitimar la práctica de la violencia contra la vida humana.

La Conferencia Episcopal de Colombia es consciente de que el aborto, en no pocas ocasiones, responde a dramas humanos, en particular cuando es consecuencia de la violencia sexual contra la mujer, el abandono, la exclusión o la penuria económica. Es en esas situaciones en las que la mujer, como víctima, debe recibir el auxilio tanto de los poderes públicos como de la Iglesia, que destina no pocos recursos a la ayuda y compañía de las madres gestantes. El problema del aborto, insisten los obispos de Colombia, reclama la solidaridad de todos. Pero legalizar el aborto nunca es una solución.