Línea editorial: "El aborto no puede ser un derecho"

Los obispos europeos acaban de emitir un comunicado en el que manifiestan su profunda preocupación y su más enérgica oposición a la propuesta que el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo el pasado 19 de enero en el Parlamento europeo, de incluir el aborto como un derecho en la Carta de Derechos Fundamentales. Según los obispos, reunidos bajo el paragüas de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas, esta propuesta del presidente francés no tiene en cuenta uno de los principales valores de Europa, el respeto a la dignidad de toda persona humana en cualquier etapa de su vida, “especialmente en situaciones de total vulnerabilidad, como es el caso de un niño no nacido”.

Según los obispos, la preocupación común por dotar a la Unión Europea de una identidad no puede obviar que los padres fundadores, desde la auténtica tradición humanista, “fueron muy conscientes de la importancia fundamental de la dignidad inalienable de la persona humana y de la comunidad como base común de nuestra Unión”. Los obispos de Europa han recodardado que “desde el punto de vista jurídico no existe un derecho al aborto reconocido en el derecho europeo o internacional”. La propuesta de Emmanuel Macron va contra las creencias y los valores fundantes de Europa. Se trataría de un supuesto nuevo derecho, sin una base ética, que crearía no pocos conflictos y que sumaría una ruptura añadida a las que ya existen en el seno del proyecto europeo.