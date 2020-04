El (limitado) ascenso de China

El milenarismo es consustancial a toda crisis, y esta no podía ser una excepción. Una cosa, sin embargo, es prever que la pandemia acelerará algunos procesos, y otra suponer que emergerá un planeta radicalmente nuevo. La retórica del ascenso de China se apoya en elementos objetivos, pero sobra hipérbole en muchos discursos. La propaganda desplegada por Beijing para mejorar su posicionamiento internacional con esta crisis sanitaria ha quedado sepultada por sus exportaciones millonarias de material defectuoso, los episodios de racismo contra inmigrantes africanos o la falta de credibilidad de las estadísticas. El régimen autoritario chino no representa un modelo atractivo para la mayor parte del mundo, lo cual no excluye que este país se haya convertido en una gran potencia, y que su implicación más intensa y responsable en los organismos multilaterales sea una gran noticia para la comunidad internacional. Así debería verlo EE.UU, e intentar corresponsabilizar aún más a China, en lugar de verla como una enemiga. Lo preocupante es el bochornoso papel del gobierno norteamericano en esta crisis, incurriendo incluso en actos de piratería contra sus aliados. Pero ese repliegue de la superpotencia venía de atrás. Europa, en particular, resultará seriamente perjudicada por la crisis del multilateralismo. Y por eso debe dar un paso adelante, de la mano de la emergente Asia, que es mucho más que China.