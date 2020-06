La incidencia histórica del Papa

La dramática oración del Papa en una Plaza de San Pedro desértica ha sido una de las imágenes icónicas de la pandemia. Poco después, mientras Europa ofrecía un bochornoso espectáculo de división, volvía a escucharse la voz de Francisco allanando el camino a la solución que finalmente va abriéndose paso. Y de nuevo ha sido el sucesor de Pedro quien no ha dejado de salir en defensa de las naciones menos desarrolladas. La figura del Obispo de Roma es una referencia moral indiscutible hoy para todos, incluidos los no creyentes. En lo que respecta a los católicos, la fecha del 29 de junio, Día del Papa, no alude a un referente lejano, sino a una persona muy presente en la vida de fe de cada bautizado. La paradoja histórica es que nunca había sido menor el poder terrenal del Vaticano y de la Iglesia, y nunca había sido más incidente y cercana la figura del Papa para la mayoría de la gente.

La explicación de que la tecnología ha acercado la figura de Pedro a cada hogar no basta por sí misma. Los últimos papas han llevado a cabo una profunda transformación del ejercicio del Ministerio Petrino, convirtiéndolo en una catequesis que alcanza a todos los rincones del mundo y desarrollando un magisterio fluido a través de sus intervenciones y con la autenticidad de su testimonio. La figura del Papa es garantía de unidad en una Iglesia donde conviven diferentes carismas, pero también encarna la tarea de la nueva evangelización que el mundo necesita, poniendo el foco en lo esencial del anuncio cristiano.