Sí hay futuro

Cuando ha pasado una semana desde la gran riada, en Valencia siguen apartando fango. La escoba se ha convertido en una poderosa arma en manos de jóvenes y no tan jóvenes. No parece que quienes la empuñan estén muy preocupados por el relato. Les interesa más la realidad. Y ella está marcada por las necesidades reales y concretas de miles de valencianos que han perdido familiares, enseres, negocios y sus casas. El precio más alto que se paga en cualquier catástrofe natural, guerra o conflicto es siempre el de las vidas humanas. Por eso, en medio del desastre, no se puede ni se debe dejar de pensar nunca en la reconstrucción. Y eso es lo que hacen quienes, entre otras herramientas, llevan una semana empuñando una escoba. Nuestro comunicador de Mediodía COPE, Jorge Bustos, ha sido testigo, sobre el terreno, de esa fuerza apabullante que desprenden quienes prefieren construir a destruir. Y no porque no estén interesados en pedir justicia, sino porque mientras la piden contribuyen a responder con obras a las necesidades ajenas. Es un espectáculo, ha dicho, de fe, de esperanza y de caridad.

La politización indebida lo embarra todo hasta el punto de convertir una catástrofe humana como la que sufren los valencianos en un campo de batalla. Quienes así se comportan, a pesar del ruido que generan, pronto serán olvidados. Lo que permanece, especialmente en momentos de desolación, es la solicitud por otro. Y si quienes la ponen en práctica son jóvenes, como decía Bustos, España sí tiene futuro.