¿Hacia el fin del populismo en Argentina?

El expresidente argentino, Mauricio Macri, ha hablado hoy en Herrera en COPE. La elegancia ha sido la constante en una entrevista que no ha eludido las más que delicadas cuestiones de política interna que marcan la agenda argentina hoy. Macri se ha mostrado confiado con relación al futuro de su país. Con un contundente “El populismo en Argentina se acabó” el primer presidente no peronista que desde 1983 pudo terminar su mandato augura un fin de ciclo. La inflación en Argentina ha alcanzado el 56,4%. La fiscalía y la judicatura son objeto de continuos señalamientos, cuando no de atentados como el sufrido por el Fiscal Nisman, si osan instruir con libertad causas que comprometen a los gobiernos kichneristas. La pobreza alcanza a 17 millones de ciudadanos.

La coalición opositora que Macri lideró hace siete años quiere revertir esta situación y fortalecer el liderazgo argentino en América Latina. Argentina puede ofrecer alimentos y gas al mundo. Pero el país necesita garantizar el derecho de propiedad, la estabilidad institucional y la independencia judicial. En las propuestas políticas de las fuerzas de oposición hay ideas claras y firme voluntad de cambio. Sin embargo, es preciso que los liderazgos internos no debiliten la propuesta. Mauricio Macri ha dicho que se siente cómodo apoyando a los buenos dirigentes que la oposición tiene. Si será candidato, o no, no ha quedado claro. Lo que sí parece claro es su augurio de que en Argentina “el año que viene gobierna la oposición”.