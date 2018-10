Un gobierno nada transparente

El pasado 20 de septiembre, en plena polémica por el supuesto plagio y las abundantes irregularidades que se iban demostrando en su tesis doctoral, Pedro Sánchez aseguró que si el Partido Popular quería que compareciese, comparecería para dar explicaciones. Hoy el Presidente del Gobierno ha vuelto a incumplir su palabra y ha esquivado la comparecencia pedida en el Senado sobre su trabajo doctoral. Las excusas no pueden ser más pobres. Por un lado se limita a culpar de la situación al PP, y por otra parte ha sostenido que no hay motivo para la comparecencia porque se trataría de un asunto privado. No opinaba lo mismo Sánchez cuando puso como ejemplo ético, durante la moción de censura, la dimisión del Ministro alemán de Defensa por haber plagiado parte de su tesis.

Al Ejecutivo de Sánchez se le llena la boca constantemente con la palabra “transparencia”, pero la realidad es que del dicho al hecho hay un trecho enorme. Hasta hoy llevaba dos meses sin comparecer ante los medios de comunicación y se comunica solo mediante Twitter. Ahora vuelve a decir Diego donde antes había dicho digo, y hurta a los españoles la posibilidad de escuchar sus explicaciones sobre un asunto que arroja muchas sombras. Han intentado salir del paso diciendo que el Gobierno no está dispuesto a arrastrase. Por desgracia, hace tiempo ya que el Ejecutivo viene arrastrándose, sin más horizonte que el de la huida hacia adelante, aunque para eso tenga que desdecirse y contradecirse una y otra vez.