Francisco y la mujer

El Papa Francisco dedicó la homilía de su primera Misa del año a la mujer, a la luz de la gran figura de María, la madre de Jesús. No es este un tema nuevo en su Magisterio. Ayer la ocasión la marcaba la liturgia, pero en otras tantas ocasiones el Papa ha dedicado una atención preferente a la mujer y a su lugar en el seno de la Iglesia y en el mundo. La Encarnación de Dios, central en la fe cristiana, no hubiera sido posible sin una mujer. No habría salvación sin la mujer, dijo ayer el Papa. Una afirmación rotunda, de profundo calado teológico, pero también social, que contrasta, sin embargo, con las ofensas que las mujeres siguen sufriendo en sus carnes.

La explotación sexual y reproductiva, el aborto, la pornografía o la trata, golpean duramente a las mujeres. Sus cuerpos son maltratados, mercantilizados y profanados en nombre del placer y el lucro. La maternidad es humillada en un mundo que sacraliza el crecimiento económico y penaliza el desarrollo humano.

Para los creyentes, muy especialmente para los cristianos, toda violencia contra la mujer debe ser vista como una profanación de Dios. También afirmó el Papa que es propio de la mujer tomarse la vida en serio, entender que el significado de la vida no es continuar produciendo cosas, sino tomar en serio las que ya están. De ellas debemos aprender a mirar con el corazón, para “ver en profundidad” a la persona más allá de sus errores, al hermano más allá de sus fragilidades, la esperanza en medio de las dificultades; para ver a Dios en todo.