Feijóo tiende la mano

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto de celebración del día de Europa para tender la mano al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ofrecerle un acuerdo que permita defender juntos la OTAN y la seguridad del Estado.

El gesto de Feijóo tiene varias posibles lecturas. Hacia afuera, parece claro que se trata de ir labrando la imagen que le avala como hombre de Estado, capaz de consensos y de mirar a medio y largo plazo. Pero el ofrecimiento no debe archivarse como mera estrategia de marketing, porque el fondo del asunto es muy relevante. Está en juego nada menos que la seguridad del Estado, que como se ha visto en las semanas pasadas, corre el riesgo de quedar en evidencia por la propia política del Gobierno, que trata de sostenerse sobre los hombros de sus socios radicales.

La semana pasada, el Partido Popular ya votó en contra de abrir una comisión de investigación sobre los casos de espionaje y salvó de esta forma al Ejecutivo en un asunto más que sensible, en el que no contaba con los socios a los que ha dado acceso a los secretos oficiales del Estado. Es más que probable que la inteligente jugada del PP se complete con la presentación de una iniciativa parlamentaria. Si es así, será de nuevo el momento para poner al Gobierno frente al espejo y que no tenga más remedio que retratarse.