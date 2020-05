Europa se mueve

Las instituciones europeas no están siendo especialmente rápidas en la reacción a la crisis del Coronavirus pero, a su ritmo, se están moviendo. Al comienzo de la pandemia quedó clara la debilidad de una UE que no tiene una política sanitaria común. El “sálvese quien pueda” con el que reaccionaron los socios de la Unión ha ido siendo sustituido por iniciativas conjuntas, sobre todo en el terreno económico. La corrección de la posición inicial del BCE fue decisiva, así como su anuncio de un nuevo programa de compra de activos y su voluntad de no aceptar las limitaciones que le ponía el Tribunal Constitucional de Alemania.

Ahora Francia y Alemania, que siempre han sido los dos líderes de la UE, han lanzado su propuesta de un Fondo de Recuperación de medio billón de euros, una propuesta que puede ser una buena herramienta para el Paquete de Recuperación que tiene que presentar la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, el próximo día 27.

La propuesta del Fondo de Recuperación es más realista que la que presentó Sánchez porque no plantea la emisión de deuda perpetua, algo contrario a los estatutos del BCE e inaceptable para los países del norte. Lo que Merkel y Macron sugieren es que este medio billón de euros se destine a transferencias y no a préstamos, y que se financie con una emisión conjunta de deuda. No estamos todavía ante una mutualización general de la deuda, pero nos acercamos. Se trata de un modelo más cercano al New Deal, que permitió reconstruir EEUU tras la Gran Depresión, que del Plan Marshall del que hablaba Sánchez.