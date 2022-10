Línea Editorial: La España joven

La llegada al Congreso del proyecto de presupuestos para el año 2023 ha abierto, durante breves horas, un debate sobre la relación entre generaciones en España. El aumento considerable del gasto en pensiones, a pesar de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, ha puesto otra vez en evidencia que los que ahora son jóvenes, tendrán en los años venideros una deuda pública relevante sobre sus espaldas.

Hace algo más de cuarenta años, cuando la democracia volvió a España, nuestro país se caracterizaba por las múltiples oportunidades que tenían los jóvenes. Oportunidades políticas, económicas y sociales. Ahora tenemos una tasa de paro juvenil que duplica la europea. Los jóvenes son ahora más pobres que hace dos décadas. En Estados Unidos es un escándalo que cuatro de cada diez jóvenes sigan viviendo con sus padres a los 29 años por razones económicas. En España solo pueden emanciparse en esa edad poco más del uno por ciento.

La justicia intergeneracional requiere una racionalización en el gasto de pensiones. Pero no solo. Para mejorar económicamente la vida de los jóvenes es necesario un sistema educativo capaz de motivarles para que no abandonen de forma temprana sus estudios. La mejora de la enseñanza puede mejorar la productividad si va a acompañada de inversión. En no mucho tiempo se pueden cambiar las cosas. Las ayudas del Fondo Next Generation suponen una ocasión que no se ha presentado en décadas. Por eso hay que utilizarlos con agilidad e inteligencia.