División interna en el Gobierno

Aunque el Gobierno lleva tiempo intentando que no trasciendan las profundas diferencias entre sus ministros, la polémica entre el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta Yolanda Díaz es tan evidente, que su desencuentro se ha escenificado en una rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. En las últimas horas, la decisión sobre las medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones han agudizado la división dentro de un Ejecutivo que no tiene la cohesión necesaria para abordar reformas de calado ni para responder a los retos de este complejo momento postpandemia. Las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, exigidas por Europa, sufren a causa de la división interna del Ejecutivo, y de su dependencia de sus variopintos socios de legislatura.

Los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos atenazan la política económica del Ejecutivo con su esquema ideológico de gasto público sin control y políticas sociales que no hacen las cuentas con las posibilidades reales de nuestro país. La pretensión del ministro Escrivá de promover un cambio progresivo en la cultura de los rendimientos del trabajo y de las pensiones choca con la cerrazón de quienes plantean soluciones alejadas no pocas veces de la realidad. Pero esta situación se agrava con la actitud de un Pedro Sánchez que parece tener la cabeza en un sitio y el corazón en otro. Es decir, que permite una imagen que contribuye al descrédito del Gobierno con tal de que él no se vea afectado. Una forma irresponsable de gobernar.