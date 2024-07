El discurso falaz de Manuel Chaves

Una vez que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha sido absuelto de su responsabilidad en el caso de los ERES por una más que discutible decisión del Tribunal Constitucional, en vez de hacer autocrítica y reflexionar sobre su pasado político, ha banalizado el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Dedicarse ahora a señalar a jueces, periodistas y al PP, como si fuera el eco del discurso que utiliza para polarizar Pedro Sánchez, no es el mejor broche para la trayectoria de Chaves.

El Tribunal Constitucional en ningún momento ha dicho que la trama clientelar que defraudó 680 millones no existiera, ni que este proceso haya sido una conspiración mediático judicial a favor del PP. Lo que ha hecho, en palabras de la magistra Concepción Espejel, en su voto particular, es “dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita”.

Al margen de que ahora quiera reintegrarse a la política activa, no hay motivos para estar orgulloso de una gestión que, como mínimo con su falta de vigilancia, permitió la corrupción de los ERES. Con el borrado penal con el que ha sido beneficiado, Manuel Chaves podrá crear un relato y habrá quien se lo compre. Pero lo que no puede hacer es dar marcha atrás en las decisiones libres de los andaluces que en 2019 dieron la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla. Chavez podrá olvidar lo que hizo, pero los andaluces y el resto de los españoles, no.