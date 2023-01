“Dios es amor”

La solemne sobriedad con la que se ha desarrollado el funeral por Benedicto XVI ha sido a la medida de la humildad y la mansedumbre que han marcado los ocho años en los que desempeñó su ministerio pontificio. El silencio ha reinado en la Plaza de San Pedro durante la mañana de hoy. Sin embargo, en algunas otras plazas, ha predominado el ruido. Un ruido que ni el teólogo, Obispo y Cardenal Joseph Ratzinger ni el Papa Benedicto XVI combatieron nunca. Optó por mostrarse como quien era y por testimoniar aquello en lo que creía. No se sometió. Las palabras que el Cardenal Ratzinger dedicó a Pablo VI en la Misa Funeral celebrada en agosto de 1978 encajan a la perfección en la persona del propio Benedicto XVI: “(…) un Papa que hoy no sufriera críticas fracasaría en su tarea ante este tiempo”. Como Pablo VI, Benedicto XVI ha resistido al poder de los medios y a la demoscopia. Y lo ha hecho porque la medida de su ministerio no era el éxito, sino la conciencia “que se mide según la verdad”. La verdad de Dios plenamente revelada en Jesucristo ha configurado la vida y la obra de Joseph Ratzinger. Por eso ha sido un hombre y un Papa abierto al diálogo. Los filósofos Flores d´Arcais, Pera y Habermas, o la periodista Oriana Fallaci son solo algunas de las personas con quienes Joseph Ratzinger compartió inquietudes y desafíos. Y no solo eso. Benedicto XVI ha sido un compañero de camino gracias a la claridad de su palabra y la calidez de sus gestos. Oriana Fallaci lo escribió en 2005: “Me siento menos sola cuando leo a Ratzinger”.

La Fe en un Dios que siempre ama primero ha llevado a Joseph Ratzinger a entregarse de lleno a la entera familia de Dios en la tierra. No fueron ni el poder ni el carrerismo los que marcaron su vida, sino el servicio. Para servir asumió el Papado y desde la plena conciencia del servicio se retiró ocho años más tarde. Sufrió, nadie podrá negarlo, pero ni la Fe ni el Amor sucumbieron a los envites. Joseph Ratzinger creyó en el Amor de Dios y esta fue la opción fundamental de su vida.