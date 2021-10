Diálogo entre expresidentes

No es casual que, en la conversación mantenida entre los expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, en la tercera edición del Foro La Toja, fueran más los temas en que se mostraron de acuerdo que los que suscitaron discrepancias, como se manifestó también en sus respectivas entrevistas con Ángel Expósito en La Linterna de COPE. El punto de partida fue el consenso en torno a la Constitución de 1978, un texto que ambos expresidentes no consideran perfecto, pero que es una herramienta esencial para la convivencia de los españoles, más aún en este contexto de polarización. Sobre la cuestión de Cataluña, ambos apostaron por un diálogo en el marco de la Constitución, en el que no caben ni la amnistía, ni la autodeterminación. En este sentido, Mariano Rajoy apuntó que “quien decide lo que es España no es una parte de España, sino todos los españoles”.

El diálogo versó también sobre la situación de la economía española que calificaron de complicada. Si González insistió en que se necesita un buen diagnóstico, con un plan económico claro, Rajoy destacó el hecho de que Europa se está comportando de forma adecuada, los bancos no tienen los problemas de otras crisis y el endeudamiento de las familias es menor, por lo que se confesó prudentemente optimista. Sería conveniente que Pedro Sánchez no tuviera que esperar a dejar de ser presidente para darse cuenta de que el diálogo sincero y la búsqueda de acuerdos entre los líderes de las principales fuerzas constitucionales representa siempre un bien para el futuro de España.