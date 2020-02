El desafío del transhumanismo

Cuando el Papa Francisco, mediante la carta “Humana Communitas” invitó a la Pontificia Academia para la Vida a ampliar la temática de sus trabajos, tenía muy presente los nuevos retos como el impacto de las nuevas tecnologías y su capacidad, no solo de alargar la vida, sino de fabricar seres humanos. Hoy comienza en Roma la Asamblea de dicha Academia con un sugerente tema de estudio: la inteligencia artificial y su repercusión en la ética, las leyes y la salud, en continuidad con el abordado el año pasado sobre la Robótica y la ética.

Si hay un fenómeno que está presente en el diseño de la sociedad es el “transhumanismo”, un movimiento cultural, social y político que pretende transformar la condición humana a través de la tecnología. Pese al optimismo que implica esta corriente, surgen serias dudas sobre la ética que acompaña el desarrollo de la tecnociencia. El pensamiento cristiano siempre ha apostado por la ciencia y la tecnología para mejorar la vida del hombre, pero advierte con rotundidad que no se debe “tecnologizar” lo humano sino humanizar la tecnología y ponerla a disposición de todas las personas y de la persona toda, no sólo de quienes tienen la capacidad económica para crear un mundo nuevo. Aunque es típico de este momento cultural pensar que el hombre todo lo puede, la Iglesia recuerda que no debe perder su conciencia de ser creado por un Dios que es amor y da respuesta a sus deseos e inquietudes más profundos.