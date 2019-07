Denunciar la intolerancia es cosa de todos

El PSOE ha asumido como propias las reivindicaciones del movimiento LGTBI hasta el punto de presentarse ante la opinión pública como el partido más sensible a la satisfacción de sus intereses. En la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid, esta identificación quedó de manifiesto no solo gracias a los apoyos explícitos del Gobierno en funciones, sino al señalamiento de aquellos que no están dispuestos a hacer seguidismo de sus lemas y pretensiones.

En esta ocasión Ciudadanos fue el partido señalado, y su presencia en la calle se encontró con un acoso intolerable: insultos, amenazas e intentos de agresión física que no pueden ser admitidos en una sociedad democrática. Con el agravante de que el propio Ministro del Interior, Grande Marlaska, que debía velar por la seguridad de todas las personas, se encargó de colocar en la diana a los miembros de la formación naranja.

No es la primera vez que la intolerancia y el insulto impune encuentran acomodo en esta Marcha. Ciudadanos ha decidido que denunciará ante la Fiscalía un posible delito de odio, injurias y agresiones. Serán los Tribunales los que deberán pronunciarse. Pero con independencia de lo que determinen, lo sucedido fue muestra de una anomalía democrática que ni los partidos, ni los medios, ni el conjunto la sociedad deben pasar por alto.