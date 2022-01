Debilidad estructural del gobierno

En los dos años que llevamos de legislatura, el Gobierno de coalición entre se ha convertido en una suerte de hotel de los líos, con desatinos de todo tipo que, de no ser nefastos para el conjunto de los españoles, cabría tomárselos como parte de una ópera bufa. Ahora ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, el que ha desautorizado las declaraciones de Alberto Garzón al periódico británico The Guardian, sobre las exportaciones de carne española. Planas ha venido a decir que es increíble que un ministro hable de lo que le corresponde a otro, sin consultarle, y que sus palabras han sido desafortunadas y están haciendo mucho daño al poner en duda la calidad y la seguridad de los productos agroalimentarios españoles, uno de los pilares de nuestra economía y en concreto de nuestras exportaciones. Son palabras llenas de sentido común que solo pueden generar controversia en una situación de frágil gobernabilidad.

Pero en este Gobierno ya nada resulta increíble. A día de hoy, lo único que ha dicho Pedro Sánchez sobre el asunto, después de que el Gobierno dejara caer la irrisoria versión de que Garzón se pronunciaba a título personal, es que lamenta mucho la polémica creada. Conociendo los intereses en juego, Sánchez no puede decir mucho más. Ese es el drama: la tremenda debilidad de una mayoría parlamentaria llena de contradicciones y de un Gobierno cuyo presidente no puede dirigir ni controlar, porque se arriesga a perder el apoyo de aquellos socios que previa que no dejarían dormir.