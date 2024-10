Debate anacrónico y despistado

El Defensor del Pueblo ha presentado ayer en el Congreso el informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica en España, que había entregado a los medios de comunicación el 27 de octubre de 2023. Desde aquel día, curiosamente muy lejano, la Iglesia ha dado numerosos pasos que incluyen las recomendaciones contenidas en dicho informe. La respuesta múltiple de la Iglesia en España había comenzado, en realidad, varios años atrás, con la configuración de las Oficinas de Prevención y Atención a las víctimas en todas las diócesis y en numerosas congregaciones religiosas, así como con la aprobación de nuevos protocolos de prevención y cambios en los procesos canónicos, todo ello en comunión con las líneas marcadas por la Santa Sede. Ese esfuerzo continuado se plasmó en una Asamblea Extraordinaria de la CEE que tuvo lugar el pasado 9 de julio. En aquella reunión, en la que participaron todos los obispos junto a miembros de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), se aprobaron las líneas de actuación de la Iglesia y el Plan de Reparación a las Víctimas (PRIVA), así como los criterios orientadores para dicha reparación. Recientemente se ha puesto también en marcha la Comisión Asesora de este Plan con profesionales de máximo prestigio.

Todos esos temas, que están en el hoy de la Iglesia, no tuvieron ningún eco en el debate de ayer en el Congreso, un debate algo anacrónico en el que no se ha escuchado una palabra sobre la extensión y profundidad de la lacra de los abusos en la sociedad española, ni se ha perfilado ninguna estrategia para abordarla. El Congreso sólo presta atención a una parte muy minoritaria de este drama y parece no enterarse de todo lo que se está haciendo desde la Iglesia.