Datos estremecedores

La prestigiosa Fundación ANAR acaba de hacer públicos los datos de su informe sobre agresiones sexuales a menores. Unas agresiones que han aumentado un 55% en los últimos cinco años. Casi ocho de cada 10 víctimas son niñas, y la edad media ronda los 12 años, siendo las agresiones presenciales la principal forma de abuso. También se han incrementado las agresiones grupales, que pasan del 2,1% en 2008 al 10,9% en 2023. Crecen también las agresiones relacionadas con el uso de la tecnología, como el denominado “grooming”, cuando un adulto se infiltra en las redes con el objetivo de conseguir una gratificación sexual. Otro dato alarmante es que la mitad de los agresores forman parte de la familia de la víctima.

Estos resultados estremecedores deberían provocar un movimiento de reflexión política y ciudadana sobre las causas del incremento exponencial de los abusos a menores y sobre la ineficacia de las propuestas de educación sexual en las que se han empeñado algunos gobiernos. En una sociedad pan-sexualizada se está generalizando una banalización que lleva a no asumir la responsabilidad de los actos. La respuesta no es incrementar los recursos en campañas publicitarias prácticamente inútiles cuando no contraproducentes, sino proponer una educación en la sexualidad que parta de una concepción integral de lo humano, en la que la sexualidad sea entendida como una dimensión clave en la madurez y el desarrollo de la persona y de su forma de relacionarse con los demás, sin reduccionismos motivados por el deseo de satisfacción, placer personal y posesión del otro.