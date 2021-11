La nueva ola que está viviendo Europa es la ola de los no vacunados. A pesar de que estamos en la zona con más nivel educativo del mundo, como en Estados Unidos, hay una resistencia a las vacunas en una parte importante de la población. El argumento más habitual entre los que rechazan las vacunas es que su sistema inmunitario era suficiente para vencer al Covid. Otra razón frecuentemente esgrimida es que el virus no es más peligroso que conducir. Las encuestas muestran que un 81% de los que no se han vacunado argumentan que no conocen los riesgos serios y reales que implica inmunizarse. Es difícil pensar que su posición pueda cambiar dando más difusión a la información sobre cómo está hecha la vacuna y a los efectos que produce. No está al alcance de la inmensa mayoría del público valorar cómo el ARN mensajero ayuda a nuestras células a desarrollar las proteínas que nos defienden. Se trata de una cuestión de confianza.

La Organización Mundial de la Salud, para explicar el rechazo, recuerda que “los humanos no somos perfectos procesadores de la información disponible”. De hecho, “las emociones individuales pueden tener mayor impacto en la conducta que el conocimiento”. El problema no es tanto de inteligencia, sino del peso que tiene el factor emocional en el conocimiento y de la fiabilidad que ofrece quien difunde la información. Son los factores que habría que trabajar para superar un rechazo irracional.