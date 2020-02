Hoy se celebra el día de Oración contra la trata de personas. Lejos de ser un fenómeno lejano, en España decenas de miles de personas son explotadas sexualmente. Es difícil hacer estimaciones, pero según algunos cálculos hay 40.000 mujeres que en España son víctimas de la trata. Es un fenómeno que exige una reflexión serena y seria sobre la prostitución. La prostitución no es una historia, como algunos quieren contar, de personas libres que libremente venden su cuerpo. La prostitución es casi siempre una historia de esclavitud en pleno siglo XXI. Detrás de las puertas de los clubs nocturnos, whiskerías y supuestos salones de masaje de nuestras ciudades no hay mujeres que libremente han decidido vender su cuerpo. Hay esclavas. El que paga sexo no tiene derecho a hacer lo que quiere con una persona aunque las mafias hayan querido convertirla en una cosa. Esa persona tiene un valor infinito.

La esclavitud sexual mueve en España cinco millones de euros al día en mil locales de alterne. La trata está mezclada, a menudo, con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas. Y tiene especialmente como víctimas a mujeres nigerianas. En la actual legislatura los socialistas trabajaron en una ley integral contra la trata de seres humanos que incluía multas y penas de cárcel para clientes de la prostitución y para aquellos que se lucran con esta actividad ilícita. Ahora la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado una ley de libertades sexuales. Es muy importante que este Gobierno acierte en las soluciones a esta auténtica plaga.