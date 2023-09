En 'La Tarde' de COPE se ha emitido una entrevista con el programa de Inteligencia Artificial ChatGPT. La entrevista se realizó poniendo voz a las preguntas que se le hacían la máquina. En una conversación de poco más de diez minutos, el programa dio por ciertos dos hechos que eran falsos y mostró un claro sesgo ideológico. Se negó, por ejemplo, a utilizar el masculino genérico, es decir, a utilizar la palabra “hombre” como sinónimo de “ser humano”. Y lo hizo por la necesidad de defender la igualdad de géneros.

La entrevista certifica que la Inteligencia Artificial no es ni inteligencia ni artificial porque no distingue la verdad de la mentira y porque responde con el sesgo ideológico de quien la ha programado. Otros experimentos han llegado a la misma conclusión. Cada una de las respuestas del chatbot se basa en probabilidades siempre cambiantes, en la simulación del conocimiento a partir de textos escritos. En lugar de detenerse asombrado ante las preguntas más elevadas, el chatbot siempre ofrece alguna respuesta inventada libremente, aunque no exista ningún dato para sustentarla. Se basa en su mera recopilación estadística de secuencias lingüísticas.

La IA generativa es una estupenda novedad, realiza tareas que antes considerábamos propias del conocimiento humano. Por eso supone una gran ocasión para responder a la pregunta: ¿qué hace distinto nuestro modo de saber?