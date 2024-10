Clamor contra Sánchez

Decenas de miles de personas han clamado este domingo en las calles de Madrid contra el sanchismo. En una manifestación convocada por la Plataforma de la España Constitucional, conformada por más de un centenar de asociaciones civiles, los manifestantes han reivindicado la España constitucional, han denunciado la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez, han pedido la dimisión del Presidente del Gobierno y han reclamado la convocatoria de elecciones generales. Han intervenido personalidades como Alejo Vidal-Quadras, que ha sido muy duro al recordar que lo que está haciendo Sánchez es traicionar a sus compatriotas, a los que prometió solemnemente servir, proteger y defender; o Marcos de Quintos, que ha llamado a la ciudadanía a no permanecer impasible ante los atropellos de un Gobierno asolado por la corrupción, con un Presidente al frente que trata de tumbar nuestra Constitución por la puerta de atrás.

En democracia, la protesta pacífica en las calles no solo es legítima sino deseable cuando nos encontramos ante una situación tan delicada como la que vive hoy políticamente España. Este fin de semana, en COPE, Daniel Portero, presidente de Defensa y Justicia e hijo de Luis Portero ha hecho un retrato más, en esa línea de dureza y claridad, que lleva cada vez a más gente a plantarse y a gritar en las calles “basta ya”. Aunque por desgracia nos estamos acostumbrado, suena terrible cuando personas como Daniel Portero dicen una verdad tan elocuente como que este Gobierno nos miente y beneficia, entre otros, a los asesinos de ETA. Hay muchos motivos para clamar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y hay que seguir haciéndolo, con la verdad por delante, sin perder las formas y con la suficiente inteligencia para no darle oxígeno a un Gobierno que no gobierna y que hace tiempo que ya no tiene más salida que huir hacia adelante y aferrarse a los votos de sus socios radicales para seguir en La Moncloa.