Castillo acabó en la cárcel

La Presidencia de Pedro Castillo no tuvo un buen comienzo. Las encuestas vaticinaban en junio de 2021 un triunfo en las presidenciales con márgenes reducidos en un país en el que la corrupción y la desafección política iban de la mano. Desde Alán García en adelante, todos los Presidentes del Perú habían sido acusados de corrupción. La alternativa a Castillo era la hija de Fujimori y la ciudadanía optó por el desconocido. Como si se tratara del último recurso, el 6 de junio de 2021 las urnas dieron la victoria a Castillo. Su proclamación se demoró más de un mes debido a una batalla legal poblada de impugnaciones. Los meses que siguieron a su proclamación no fueron más tranquilos.

Desde julio de 2021 a diciembre de 2022 Pedro Castillo ha contado con cinco Gobiernos y 60 ministros distintos. Las crisis y la inestabilidad han sido la nota dominante de sus Ejecutivos. Y no solo eso. Castillo, tras un año y medio de mandato, enfrenta seis causas judiciales. Sobre él pesan sospechas de lucro en la adjudicación de la obra pública, tráfico de influencias y plagio en la elaboración de su Tesis doctoral. En tres ocasiones ha intentado sortear la destitución por “incapacidad moral”. En la última creyó que las maniobras extra constitucionales le salvarían. Y no ha sido así. El Presidente que alcanzó el poder rodeado de la aureola con la que se visten los puros ha acabado como Alberto Fujimori. No es el único.

Los mecanismos del Estado de Derecho han actuado y Castillo ha sido destituido y acusado de sedición. Hace solo unos meses la delegación de la OEA que visitó Perú instó al Gobierno a entablar un diálogo político profundo y sin condiciones. Este es el primer gran desafío de quienes tienen que liderar, desde hoy, el regreso a la normalidad política.