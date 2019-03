Atentados contra iglesias en Francia

A lo largo de las pasadas semanas se han producido en la laica y multicultural Francia una docena de profanaciones en templos católicos que están causando perplejidad en la opinión pública y tienen en alerta a la policía del país galo. Ciudades como Nimes, Dijon, Lavaur o la periferia de París han sido testigos de actos de violencia anticristiana que, entre otras consecuencias, han producido importantes destrozos en el patrimonio religioso. Estos actos vandálicos tienen un evidente carácter anticatólico y son coincidentes con la acción de bandas antisemitas que también han profanado varios cementerios judíos en las últimas semanas. Según la documentación que obra en poder del Observatorio Europeo de Intolerancia y Discriminación contra los cristianos en Europa, durante 2018 se produjeron 500 brutales ataques contra los templos cristianos.

El incremento del odio contra las religiones en Europa es un síntoma de la radicalización de determinados sectores políticos, sociales y culturales. Un radicalismo de raíz ideológica que atenta contra la libertad religiosa, que es uno de los termómetros más evidentes de las libertades en una democracia. Europa, que ha sido la cuna del respeto a la dignidad de la persona y a su libertad de creencia, debiera tomarse en serio estos síntomas de intolerancia y odio contra lo religioso, en particular lo cristiano. Un odio que no se explica sin la causa de un nihilismo existencial que no sabe de límites.