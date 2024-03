Atención y esfuerzo

Desde hace algunas semanas la Unión Europea tiene abierto un procedimiento para evaluar si TikTok puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales. Entre los objetivos de este procedimiento está determinar si fomenta la adicción entre los menores y provoca el llamado efecto madriguera de conejo. O sea, si secuestra la atención de los más pequeños para que no puedan dejar de ver vídeos.

La economía de la atención o el capitalismo de vigilancia gana dinero consiguiendo captar la atención de sus usuarios. El modelo de negocio se basa en usar aplicaciones aparentemente gratuitas para generar datos que hacen ganar dinero a las compañías digitales. La atención se capta generando la mayor cantidad de pequeños acontecimientos inesperados en el menor tiempo posible.

La atención se ha convertido precisamente en el gran recurso educativo para fomentar la capacidad crítica en una sociedad de la información. Podemos discriminar lo significativo de lo que no lo es, y lo importante de lo aparentemente interesante, si conseguimos fijar la atención. Un reciente estudio de varias universidades austriacas ha mostrado cómo en los últimos 30 años la capacidad de prestar atención en las personas jóvenes no ha mejorado, mientras que sí han mejorado otras habilidades. No hemos perdido capacidad de prestar atención, el problema es que no encontramos una motivación suficiente para hacerlo.

España, como han mostrado de forma reiterada los estudios de PISA, tiene pendiente mejorar la educación. En el mundo digital no hay educación sin atención y no hay atención sin una motivación adecuada. Para que haya una cultura del esfuerzo es necesario tener razones para esforzarse.