Un ataque injusto e injustificado al Papa

El Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, ha publicado una carta abierta, dirigida al exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganó, quien en los últimos meses, inmerso en una espiral de acusaciones insostenibles, ha llegado incluso a pedir la renuncia del Papa.



El Cardenal Ouellet muestra su estupor en la carta y le dice a Viganó que no puede entender que utilice los escándalos de los abusos sexuales en Estados Unidos para socavar la autoridad del Papa y para atacarle de manera tan injustificada como inmerecida. No se sostiene en pie la acusación de haber encubierto conscientemente a un presunto depredador sexual, y por lo tanto ser cómplice de la corrupción dentro de la Iglesia, hasta el punto de considerarlo indigno de seguir con su reforma como primer pastor de ella. Se debe entender, como apunta el Cardenal Ouellet, que el Papa toma las decisiones, apoyado en las informaciones que se disponen en ese preciso momento y que emite un juicio que no es infalible.



Con cercanía, y desde la corrección fraterna, pero también con toda claridad y crudeza, Ouellet recrimina a Viganó la forma burlesca y sarcástica con la que, en su último mensaje se dirige al Papa, poniendo en duda incluso su fe. Por eso, desgranando argumentos con los que pone verdad en las acusaciones, Ouellet concluye que un ataque de este tipo solo puede ser responder a una suerte de montaje político, carente de cualquier fundamento real que pueda incriminar al Papa, y le pide a Viganó, con buen juicio, que abandone la rebelión abierta y escandalosa que ha emprendido, que salga de la clandestinidad y que regrese, arrepentido, y con los mejores sentimientos ante el Papa, en lugar de seguir aumentando la hostilidad contra él.