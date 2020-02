Apostar por un diálogo para el bien común

En una entrevista concedida al diario “El Mundo”, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, ha respondido con claridad a un gran número de temas, relacionados en su mayoría con la actualidad social y política. Sobre el nuevo Gobierno, monseñor Argüello ha señalado que tiene delante una gran oportunidad para favorecer de verdad un diálogo para el bien común. Ha recordado la posición de la Iglesia sobre la eutanasia, que ve con preocupación legislaciones que plantean como solución a los problemas de quien sufre la propia aniquilación de quien está sufriendo y ha reiterado la necesidad de apostar por una verdadera libertad educativa que, cuando toca cuestiones relacionadas con la antropología del ser humano, parece como si no se pudierna plantear determinados asuntos sin que a uno le acusen de alguna fobia.

Con respecto a la cuestión de la fiscalidad, ha recordado que la Iglesia se rige por una normativa que la equipara a otras entidades no lucrativas y que no quiere privilegios, pero obviamente tampoco discriminaciones. Por último, sobre la unidad de España, recordando la propia doctrina de la Conferencia Episcopal al respecto, ha afirmado, sin complejos, que a los obispos les están preocupados. Eso no quiere decir que la Iglesia tenga una idea fija de cómo se ha de organizar políticamente esa unidad, pero sostienen que, en efecto, la unidad de España es un bien que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos y que hoy, todos los procesos para dar respuesta a los desafíos del futuro, deberían subrayar, la unión entre los pueblos. Ahí, en feliz expresión del Papa Francisco, es donde encontraremos siempre a la Iglesia, huyendo de la confrontación y abanderando la cultura del encuentro.