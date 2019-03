Alarma nacional en Venezuela

No hay excusas que le sirvan a Maduro para eludir su personalísima culpa en la grave emergencia que Venezuela vive desde hace cinco días. Los venezolanos llevan más de 100 horas sin luz y están padeciendo graves restricciones de agua. El causante no es un sabotaje eléctrico sino un incendio, señalan los expertos, que se ha cebado en un sistema en el que el Estado venezolano no invierte lo debido.

Las líneas telefónicas no funcionan, tampoco lo bancos, no hay dinero en efectivo, falta agua, se han suspendido las clases y las jornadas de trabajo, no hay hielo y los alimentos perecederos se estropean. Pero la peor de las emergencias es la que se vive en los hospitales. Los que cuentan con generadores eléctricos necesitan personal que se turne para que funcionen, y los respiradores que asisten a los pacientes más graves solo pueden funcionar con baterías. Se calcula que la cifra de personas fallecidas a causa de esta emergencia energética supera la veintena. Sumemos a eso que la carencia de alimentos facilita los saqueos y la violencia descontrolada.

La Asamblea Nacional ha declarado el estado de alarma nacional, pero Maduro sigue impertérrito en el poder. Sus llamamientos a la resistencia activa y sus proclamas en favor de la intervención de los colectivos paramilitares no presagian nada bueno. Y mientras todo esto sucede, nadie logra encontrar la salida pacífica para Venezuela.