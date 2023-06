El gobierno Sánchez se ha sostenido, entre otros apoyos, gracias al de EH Bildu. Ahora, tras el descalabro del 28M que, en el nivel municipal no afecta solo al PSOE, sino también al PNV, el apoyo de Bildu no solo molesta, sino que ya no es deseado. En la alcaldía de Pamplona la fuerza más votada es UPN y parece que será este partido el que asuma el gobierno porque a los socialistas no les interesa escenificar ningún pacto con Bildu.

En el País Vasco sucederá algo parecido. El PP facilitará las cosas en los Ayuntamientos de Vitoria y Durango, y en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Estos acuerdos no llegarán porque el PP presione o chantajee a socialistas y nacionalistas, sino porque la ciudadanía ha sentenciado con su voto unos pactos que está claro que los electores no aprueban. Tiene razón Otegi al recordar que durante cuatro años EH Bildu y el PSOE han estado juntos y han hecho cosas juntos, incluida la aprobación de presupuestos generales del Estado. El PP, por su parte, será coherente al facilitar pactos de Gobierno con partidos constitucionalistas.

Hubiera sido deseable que el PSOE y el PNV se hubieran comportado de otro modo durante los últimos cuatro años, que hubieran buscado otros compañeros de viaje y que no fuera el descalabro electoral la única razón para acabar renegando públicamente de Bildu. Como sea, está claro que la radicalización no le ha salido bien al PSOE. Pedro Sánchez debería tenerlo en cuenta.