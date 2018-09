Un acuerdo para la Historia

El Vaticano ha dado a conocer este fin de semana un acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos, que permitirá a los fieles tener obispos en comunión con Roma y, al mismo tiempo, que sean reconocidos por las autoridades chinas. Por muy gastado que nos pueda parecer el calificativo, estamos, sin duda, ante un acuerdo histórico, entre dos Estados sin relaciones diplomáticas oficiales desde 1951.



Ha sido un acuerdo gestado en tiempos discretos y pacientes, de recíproco y progresivo acercamiento. De hecho, sería imposible entender este hito en el camino recorrido, sin atender por ejemplo a la “Carta a los católicos chinos”, que el papa Benedicto XVI publicó en 2007. El empeño del Papa Francisco en esta ingente tarea ha sido de igual modo decisivo. Se trata ahora, como ha afirmado el Cardenal Parolín, Secretario de Estado de la Santa Sede, de un acuerdo para ayudar a las iglesias locales a tener mayor libertad.



No podemos ser ingenuos. La comunidad católica en China ha vivido un dolorosísimo camino en el último medio siglo, en el que ha sufrido persecuciones, expulsión de obispos y misioneros extranjeros, encarcelaciones, cierre de iglesias y aislamiento de fieles. En este sentido, el acuerdo no es el final de un proceso. Necesita ir madurando y hacerse realidad en la vida diaria del pueblo católico chino, y eso depende de la buena voluntad de las dos partes. La de la Santa Sede está probada. Ha buscado siempre un acuerdo de carácter pastoral, no político.

Esperemos que también persista esa buena voluntad por parte de las autoridades chinas y que esta grieta que se abre en el muro del gigante asiático redunde en beneficio de la libertad religiosa de todos.