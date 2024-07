Abandono de la redistribución de la riqueza

Todavía no conocemos los detalles del acuerdo al que han llegado el Gobierno y ERC en materia de fiscalidad para hacer posible la investidura de Salvador Illa. ERC asegura que el pacto incluye la transferencia progresiva de todos los impuestos y la salida del régimen general para tener un sistema como el vasco o el navarro. A falta de conocer el contenido total de lo acordado, hay ya algunas cuestiones claras. ERC ha reclamado salir del régimen general de financiación de las Comunidades Autónomas apoyándose en el mito de que hay un agravio histórico. Desde que se acuñó el lema “España nos roba” se ha insistido en que Cataluña tiene un déficit fiscal de unos 20.000 millones, un 10 por ciento del PIB regional.

Un estudio detallado de los números, como el que han hecho algunos economistas, refleja que en realidad ese déficit fiscal no existe. Cataluña aporta a la caja común de los impuestos lo que debe aportar según el nivel de renta de los catalanes. A mayor nivel de renta se pagan más impuestos. Este es el principio de solidaridad fiscal que ahora puede saltar por los aires. No serán los más ricos los que más paguen sino los más ricos que no tengan su residencia en Cataluña.

Hemos visto en el sistema del concierto vasco que, cuando se transfieren todos los impuestos a una Comunidad Autónoma y luego esta liquida una cantidad por los servicios de la Administración General del Estado, la liquidación no se hace con criterios económicos sino políticos. Los socialistas, con este acuerdo, abandonan uno de los principios elementales de la socialdemocracia: la redistribución de la riqueza.