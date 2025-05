Tregua en la guerra comercial entre EE.UU. y China

EE.UU. y China acordaron ayer una moratoria de tres meses durante los que negociarán un acuerdo comercial. Se evita un choque frontal con potencial de arrastrar a todo el planeta. La guerra, sin embargo, no ha terminado. Desde antes incluso de la primera presidencia de Trump, Washington llegó a la conclusión de que China había obtenido de forma desleal ventaja de su acceso al comercio mundial y se encontraba en condición de disputarle la hegemonía mundial. Ese fondo no ha cambiado. Lo novedoso es la estrategia norteamericana, si se puede llamar estrategia a las agresivas formas negociadoras con las que Trump espera obtener ventajas. ¿Pero qué ventajas puede conseguir con China? Reducir el déficit comercial sería un logro y además perfectamente alcanzable. En las últimas semanas Beijing ha dejado claro que está dispuesto a hacer cesiones. Si Trump se conforma, habrá acuerdo. Si no, con su exhibición de sangre fría, China ha enviado el mensaje de que no le teme a una guerra comercial total, que sería políticamente mucho más costosa para EE.UU. Y mientras tanto, sigue con su estrategia, esta sí coherente y a largo plazo. Para muestra, un botón: hoy arranca en Beijing el Foro entre China y una treintena de estados latinoamericanos. El sorpasso chino a EE.UU. en su “patio trasero” es cada vez más evidente. A la vez, Trump inicia una gira por el Golfo Pérsico que reportará beneficios económicos a EE.UU., pero sin amenazar el creciente peso que, también en esa región, ha adquirido China, avanzando de forma sigilosa pero continua, presentándose ahora como el socio fiable que EE.UU. ya no es.