La tentación de la autocracia

Nayib Bukele ha obtenido una rotunda victoria en las elecciones celebradas en El Salvador y seguirá al frente del país cinco años más, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Bukele cuenta con una altísima popularidad por su política de seguridad y por su guerra contra las pandillas. En 2015 El Salvador era el país con mayor número de homicidios per capita en el mundo, ahora es uno de lo más seguros.

Pero la seguridad en El Salvador ha tenido un alto precio: la supresión de libertades fundamentales y la falta de seguridad jurídica. En contra del criterio de los organismos internacionales Bukele ha instaurado un régimen de excepción permanente. En los últimos 20 meses han sido detenidas más de 72.000 personas acusadas de pertenecer a las maras o de haber colaborado con ellas. En muchas ocasiones los presos pierden todo tipo de derechos, incluida la atención sanitaria. Entre los detenidos hay también activistas y promotores de los derechos humanos.

Toda Centroamérica necesita seguridad y Estados fuertes capaces de hacer frente a las bandas. Pero no a cualquier precio. El fin no justifica los medios. Bukele es un líder populista que llega al poder y lo mantiene por vías democráticas, pero, por otro lado, está dispuesto a desmantelar las instituciones democráticas. Estamos ante otro caso de autocracia, una tentación para toda América Latina. A un 5 por ciento de los ciudadanos latinoamericanos no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas.