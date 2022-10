Somalia, el terror yihadista que no cesa

Como sucede en tantos lugares lejanos, que por desgracia no merecen demasiada atención en la agenda de los medios de comunicación, Somalia se ha vuelto a ver golpeada de forma brutal por el terrorismo.

No es la primera vez que el atormentado estado somalí sufre el zarpazo del terror. Reivindicado por los milicianos de Al Shabab, un grupo vinculado a Al Qaeda, en esta ocasión han sido más de un centenar de muertos, entre ellos muchos niños. Hace cinco años, también en la capital, Mogadiscio, otra masacre de inocentes se llevó por delante a 500 personas y dejó malheridas a otras 300. También en este caso, el objetivo principal era el Ministerio de Educación, justamente en un día en el que se reunían el presidente del país, el primer ministro y varios altos cargos para debatir el aumento de los esfuerzos de cara a combatir la lacra del extremismo terrorista.

El propio presidente, Hassan ShikhMohamu, ha hecho un llamamiento desesperado para que la comunidad internacional envíe médicos al país. Y este domingo, después del tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco, uno de los escasos líderes mundiales que ha tenido presentes en sus palabras a los somalíes,nos ha pedido que también nosotros los tengamos presentes; que los creyentes no cejemos en nuestras oraciones y que pidamos, especialmente, para que Dios convierta los corazones de los violentos. Toda ayuda y atención es poca en un estado que, como sucede con otros tantos, muy particularmente en África, es un estado fallido, que se resiste, a duras penas y con mucha precariedad, a que este tipo de grupos, de corte yihadista, no campen a sus anchas y no logren, por la fuerza, el objetivo que tantas veces han explicitado y que no es otro que el de crear de Estado islámico, regido por la sharía.