Los Reyes con el pueblo gitano

El Día del Pueblo Gitano se ha celebrado en el Congreso coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada a España. El acto, presidido por los Reyes, no fue solo celebrativo. Sin lugar a duda, en la historia del pueblo gitano en España hay luces y sombras. La discriminación, los déficits de integración y la desigualdad de oportunidades, son algunas de las notas que reflejan la percepción o el conocimiento que de la realidad gitana se tiene en España.

La integración de comunidades particulares en un proyecto nacional no es una tarea sencilla. Reprimir la vitalidad de los grupos minoritarios como es el pueblo gitano no es de justicia. Tampoco lo es ignorar los valores humanos que caracterizan a esta comunidad, su lengua o sus tradiciones. En la misma medida, tampoco favorece la integración ignorar o despreciar todos aquellos valores humanos comunes que contribuyen al desarrollo de las comunidades particulares. Una relación de reciprocidad en estos términos es la que, todavía hoy, no se ha conseguido en relación con la comunidad gitana en España.

El Rey utilizó la expresión adversidad para nombrar el contexto en el que el pueblo gitano ha ido creciendo a lo largo de los siglos, pero, además, habló de su resistencia inquebrantable. Esta es, precisamente, la que debe ser fomentada para acabar con la brecha salarial y el fracaso escolar que discrimina a los gitanos, o para vencer la discriminación que de manera particular sufren las mujeres gitanas. Las llamadas al fin de la exclusión se quedarán en papel mojado si la propia comunidad gitana no es directamente invitada a ser sujeto de su inclusión, integración y participación.