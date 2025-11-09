La provocación de la santidad

“Tú también puedes ser santo” es el provocativo lema con el que se celebra este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Provocativo, porque propone un ideal que no es precisamente común ni dominante. Y porque rompe con la visión estereotipada de los santos como seres lejanos en el tiempo, cuyo mérito consistió básicamente en afrontar las penurias de la vida con resignación cristiana.

Los santos se muestran en esta campaña como personas plenamente actuales, que nos inspiran para superarnos y ser cada día mejores. Y si hay un rasgo común que les define no es la tristeza, sino la alegría y el testimonio de una vida plena.

En el portal Portantos.es se muestran en cada diócesis referencias biográficas e indicaciones sobre lugares en los que se refleja la huella de diversos santos. Son los lugares donde se les venera, pero en muchos casos también las obras sociales o educativas que pusieron en marcha, y que continúan vivas gracias a la aportación de muchas personas que actualizan hoy sus carismas.

El portal Portantos incide en el poder transformador de estas y otras obras inspiradas en un mismo ideal de santidad. Generan hacia afuera un formidable impacto económico y social sostenido gracias a las oraciones, a la dedicación personal y a la aportación económica de muchas personas. Hacia dentro, el impacto no es menos impresionante: aceptar el reto de la santidad, como propone este Día de la Iglesia Diocesana, es una invitación a una vida plena y llena de sentido.