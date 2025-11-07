Proporcional y no arbitraria

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que la prisión preventiva de Jordi Turull, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras, derivada de su participación en el proceso ilegal de secesión, fue proporcional, razonable y no arbitraria.

Y esto significa que el Tribunal Supremo español no vulneró ninguno de los derechos de los que son titulares Junqueras, Turull y Sánchez. No hubo lawfare en las resoluciones judiciales que emanaron de los tribunales competentes en las materias que afectaban a los tres encausados. No hubo uso político de la justicia, no se persiguió a quien sostiene tesis políticas diferentes, no hubo abuso judicial ni se judicializó un asunto político. Es decir: no hubo guerra jurídica ni instrumentalización de la justicia.

El abogado de los encausados, que lo es de la causa secesionista en general, ha basado su estrategia judicial, y también política, en un empeño que solo puede desmentirse con razones jurídicas. El objetivo ha sido desprestigiar a la Justicia española y, de este modo, al Estado español. Y lo ha hecho, por activa y por pasiva, acusando al Tribunal Supremo de arrogarse competencias que, según él, no le correspondían.

La respuesta de Europa, aseguraba el abogado, serviría “para declarar la nulidad de todo lo actuado”, al tiempo que invalidaría la arquitectura jurisdiccional española. No solo no ha sido así, sino que el Tribunal Europeo la ha confirmado. Este es el espejo en el que los hinchas del “Procés” van a tener que mirarse a partir de hoy en adelante.